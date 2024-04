Chiara Ferragni allo stadio di Cremona con il figlio, le sorelle e la mamma

Allo Zini

Top striminzito e borsa griffata. Dal 30 marzo non pubblica sui social

Scomparsa dai social dalla partenza di Fedez per Miami, proprio nella settimana dell’intervista del rapper a Belve, Chiara Ferragni è tornata in pubblico e lo ha fatto nella sua città, allo Zini di Cremona, dove ha seguito la partita fra Cremonese e Ternana.Top bianco decisamente ridotto (poco più di un reggiseno), jeans e borsa griffata, l’imprenditrice digitale è arrivata allo stadio con il figlio Leone, le sorelle Valentina e Francesca, e mamma Marina. All’intervallo si è concessa qualche foto con i presenti, poi al triplice fischio se n’è andata velocemente. Senza rilasciare dichiarazioni. Dal 30 marzo l’influencer non pubblica sui social. (Foto da Cremonaoggi.it)

