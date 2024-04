Diletta Leotta e la discoteca di Berlino: «Mi hanno respinta per colpa del mio cappotto giallo»

la storia

L'episodio raccontato dalla giornalista catanese su Radio105

Respinta, o meglio “rimbalzata”, da una discoteca di Berlino forse per il suo cappotto giallo peloso che non rispettava il dress code del locale. E’ la “disavventura” capitata a Diletta Leotta, la conduttrice sportiva e radiofonica, e che ha raccontato lei stessa a Radio 105 Take Away. La bella giornalista catanese era insieme al suo fidanzato Loris Karius, portiere del Newcastle United, club che milita in Premier League inglese e la discoteca in questione è il Berghain, uno dei più esclusivi al mondo e tempio del techno, in cui per entrare non si accettano prenotazioni e l’entrata, che costa solo 15 euro, non può essere pagata in contanti.