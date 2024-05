Justin e Hailey diventeranno genitori: le FOTO inequivocabili sui social

L'annuncio

La famiglia della popstar si sta per allargare.

Altro che divorzio, Justin Bieber e Hailey Baldwin diventeranno presto genitori. L’annuncio in grande stile sui social. Nessun messaggio, solo delle immagini (alcune in bianco e nero) postate dalla coppia in cui i due appaiono più felici che mai e in cui la modella mostra le rotondità. Nelle foto la 27enne Hailey è fasciatissima in un abito bianco in pizzo (che mostra le forme della gravidanza) e ricorda un abito da sposa. Con tanto di velo. Justin, 30 anni, le tiene le mani, come se fossero di nuovo sposi, uno di fronte all’altro. A immortalarla, in molte foto, è proprio Justin. Nei giorni scorsi indiscrezioni su una separazione poi smentita da un conoscente dei due futuri mamma e papà a “People”: “Hailey e Justin non stanno divorziando, sono felici e stanno benissimo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA