Manila Nazzaro: nell’attesa del sì, l’addio al nubilato con le amiche a Montecarlo

Fiori d'arancio

L'ex Miss Italia convolerà a nozze con Stefano Oradei il prossimo 13 maggio

Party con le amiche più care a Montecarlo per l’addio al nubilato di Manila Nazzaro che il prossimo 13 maggio sposerà il ballerino Stefano Oradei. Tra un brindisi, una passeggiata in spiaggia, un pigiama party e serata in discoteca, l’ex Miss Italia, oggi conduttrice radiofonica, ha trascorso 48 ore di pura allegria con alcune delle sue amiche, tra cui la showgirl e attrice Milena Miconi.

A dire il vero mancavano altre colleghe come Matilde Brandi (impegnata all’Isola dei Famosi), Angela Melillo e Veronica Maya, altrettanto legate alla futura sposa e che ovviamente non hanno potuto accompagnarla in questa “fuga” dai tanti preparativi in atto per il matrimonio.