Camporeale: XVI Edizione della Borsa di Studio in memoria del Dott. Giuseppe Montalbano

All’interno della XVI Edizione della Borsa di Studio in memoria del Dott. Giuseppe Montalbano si svolgerà la tradizionale passeggiata tra i campi e le trazzere di Camporeale “Accura unni metti i peri” promossa dalla famiglia del Dott. Giuseppe Montalbano in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Leonardo Sciascia” di Camporeale.

Il dottor Giuseppe Montalbano, medico condotto di Camporeale, fu ucciso dalla mafia il 18 novembre 1988 perché non disponibile a piegarsi ai voleri di Cosa nostra. I figli Luigi e Valerio hanno organizzato una passeggiata in suo ricordo intitolandola “Accura unni metti i peri”. La passeggiata coinvolge gli studenti della scuola media e tutti gli amici che vorranno unirsi in un momento di festa e riflessione che dallo spiazzale della scuola porta alla Croce di Luce in contrada Macellaroto dove visse il dott. Giuseppe Montalbano.

Li sentiremo diverse testimonianze, a partire dai familiari fino ad arrivare a quanti nel quotidiano si impegnano per proporre spazi di crescita umana e sociale contro ogni forma di potere.

La giornata è caratterizzata come ogni anno da un Tema che verrà sviluppato dai ragazzi. Tema di quest’anno è: “Diamo un volto alla Pace – il mio e il tuo”.

“Accura unni metti i peri” è uno dei due eventi che assieme alla Borsa di Studio “Dott. Giuseppe Montalbano”, lavora ormai da oltre 15 anni sulle nuove generazioni camporealesi, per un consapevole sviluppo della legalità e della libertà.