A Caltabellotta le nozze super vip in stile siciliano di Irene Forte, figlia del re degli hotel Sir Rocco

Bellissima, bionda e occhi chiari, l’ereditiera Irene Forte, 32 anni, figlia di sir Rocco, fondatore e proprietario dell’omonimo gruppo alberghiero famoso nel mondo, protagonista delle cronache mondane super vip si sposa oggi alle 18 nella cattedrale arabo-normanna di Caltabellotta, il centro montano agrigentino, Il fortunato è Felix Winckler, avvocato di origine belga che vive a Londra, co-fondatore di aziende che sviluppano prodotti tecnologici innovativi, noto per essere stato parecchi anni fa, il primo fidanzato di Charlotte Casiraghi, figlia di Caroline di Monaco.

Un matrimonio alla presenza di tanti vip del mondo dell’imprenditoria, del turismo, dello spettacolo e del jet set europeo sui cui nomi c’è il più stretto riserbo. In realtà i due si sono già sposati ha avuto con il rito civile il 19 settembre dell’anno scorso nella municipalità di Londra (una cerimonia chic finita su “Tatler” la bibbia dell’aristocrazia inglese), dopo aver annullato l'evento in Sicilia a causa del Covd.

Ma ora la coppia ha deciso di riprendere il discorso interrotto con la Sicilia e così oggi è prevista la cerimonia religiosa a Caltabellotta, senza eccessivo sfarzo, ma con la creazione di un evento dall’ambiente e stile siciliano sul piazzale Lauria con le luminarie, verde attrezzato, qualche carretto siciliano e pare anche con un gruppo folk agrigentino.

Irene - laureata a Oxford, creatrice di una linea di cosmetici che porta il suo nome realizzata con prodotti naturali coltivati in Sicilia e Wellness Director presso l'impero alberghiero di famiglia - ha voluto invitare all’aperitivo una delegazione di famiglie le cui abitazioni si affacciano sullo spiazzo della cattedrale. Un segno di cortesia e un tocco di sicilianità.

C’è pure molto riserbo sulla funzione in chiesa. Non si sa se a celebrare il matrimonio sarà il parroco don Antonio Corda o, come ipotizzato, verrà un sacerdote da Londra invitato dalla famiglia. Al primo banco della basilica la famiglia Forte con Rocco, la moglie italiana Aliai Ricci, i figli Lydia (sposata con Dimitri Chandris, figlio di un importante armatore greco, alle loro nozze da fiaba partecipò anche la duchessa di York, Sarah Fergusson con le figlie) e Charles e la famiglia Winckler al completo. Tra le autorità istituzionali il sindaco di Caltabelotta Calogero Cattano e il suo vice Biagio Marciante. Un aperitivo sarà offerto agli invitati, si parla di circa 200 ospiti, sull’antico e soleggiato spiazzale di pietra grezza, a fianco della chiesa sconsacrata di San Salvatore, da cui si assiste ad un panorama mozzafiato. Nelle giornate limpide si vede perfino la cima e i fumi dell’Etna.

La cittadina, famosa per la produzione dell’olio extravergine d’oliva, è quasi blindata per un giorno, ma diventa vetrina nazionale ed europea per l’evento celebrativo. Lo era già per la famosa pace del 1302 tra Aragonesi ed Angioini. Un servizio d’ordine pubblico e privato controlla le tre vie urbane di accesso alla chiesa che è raggiungibile con un apposito pass.

Il ricevimento, previsto in serata e che durerà tutta la notte, è in programma al Resort Verdura Forte, in riva al mare, nell’area dell’ex torre medievale di avvistamento. Anche qui cena e pietanze improntate alla sicilianità, con menu e portate che richiamano in parte i prodotti locali. L’unico nome che, tra i vip, oggi circola è quello della cantante Gianna Nannini che, amica della famiglia Forte, allieterà la serata.

