Alessia Marcuzzi a Punta Cirica resta..in mutande

Anche Alessia Marcuzzi, come altri vip, ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia. La conduttrice televisiva, che proprio qualche settimana ha annunciato la sua fuoriuscita da Mediaset, ha avuto modo di conoscere le bellezze del Siracusano e del Ragusano. Tra le tante foto e filmati postati, spicca quella che la vede in topless a Punta Cirica. "Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa”, ha scritto su Instagram. I suoi followers hanno sicuramente apprezzato l'iniziativa del marito Paolo Calabresi Marconi con cui la Marcuzzi è stata anche a Ispica, nel Ragusano.

Per loro bagni di sole, di mare e il piacere di gustare granite di mandorle affogate al caffè.

E lei ringrazia con un "Sicilia bedda".



