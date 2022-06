Ambra Lombardo, l'ex prof del Grande Fratello sposa da favola a Ispica

“Vi racconto la felicità”. Con un post su Instagram, sabato a poche ore dal sì, Ambra Lombardo, la modella e influencer di Rosolini, la prof del Grande Fratello 16 ha annunciato di essere convolata a nozze con il fidanzato Lorenzo Cascino, manager di origini siciliane che vive a Los Angeles. La cerimonia nella Basilica di Santa Maria Maggiore, a Ispica. Lo stesso luogo in cui, 13 giorni dopo aver incontrato Lorenzo, la scorsa estate, Ambra ha ricevuto la proposta di matrimonio, rendendo il Loggiato del Sinatra il set di quella che non è una commedia romantica americana ma una storia d’amore reale, iniziata con un colpo di fulmine, a Noto. A officiare la cerimonia padre Stefano, della parrocchia Santa Caterina di Rosolini. Si è trattato un matrimonio intimo, a cui hanno partecipato i parenti e gli amici stretti della coppia, molti dei quali legati al mondo della moda e dello spettacolo.

Nel corso del ricevimento, a La Chiusa Country House, la Lombardo ha incantato gli ospiti sfoggiando tre abiti sartoriali, disegnati e realizzati dallo stilista Antonino Cedro. Principesco il primo vestito: quello con cui la sposa ha raggiunto l’altare, accompagnata dal padre, il signor Giovanni. Un corpetto a maniche lunghe effetto tattoo e uno sfarzoso strascico hanno aggiunto magnificenza al luogo sacro con la sontuosità del tulle di seta che ha donato armonia evocando l’ampollosità delle linee barocche.

La coroncina che ha cinto i capelli, raccolti in uno chignon basso, richiamava, invece, lo stile delle più famose ed eleganti principesse della storia. Sensuale la sirena caratterizzata da una coda impreziosita di pietre scintillanti e indossata durante la prima parte del ricevimento. Infine, brioso e dall’estro gitano il terzo look con cui Ambra si è affacciata dalla torre della masseria, anticipando il taglio della torta, con i capelli al vento, vestita di frange di cristalli. La coppia ha ringraziato chi ha reso possibile l’organizzazione di un matrimonio perfetto in così poco tempo: dalla wedding planner Iolanda Muscia alla hairstylist Alessia Di Raimondo di GlamourHairLab, al make up artist Francesco Baldo. Ogni istante del matrimonio è stato immortalato dal fotografo di moda da Londra, Tommy Napolitano. A omaggiarla del ricordo fotografico anche il rosolinese Piero Gennaro.

