Ambra Angiolini risponde dopo polemica Tapiro. E Vanessa Incontrada blocca commenti social

«Apro una parentesi e poi la chiudo. Grazie per quello che sto vedendo, questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente. Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie ad uno ad uno per come mi proteggete! Sto vedendo tanta bellezza».

Oggi Ambra Angiolini protagonista di tantissime pellicole di successo, è tornata su Radio Capital a «Le Mattine», con la voce incrinata dall’emozione prima di partire con il programma ha voluto ringraziare l’immensa ondata d’amore che ha ricevuto in questo momento così delicato per lei. Insomma l’attrice ha dato a tutti una lezione di grande classe anche se la fine della sua storia con l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri nelle ultime 48 ore è diventata un caso mediatico e anche social, ovvero commentato analizzato, da internauti e non solo dopo la consegna del Tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia per mano di Valerio Staffelli all’attrice e il conseguente post in difesa della mamma scritto da Jolanda Renga (avuta dal cantante Francesco). Una storia finita male per un tradimento secondo quanto anticipato da un magazine, una vicenda di gossip, che ieri è diventata trend topic sui social. Ieri Ambra aveva detto sulla stessa emittente senza fare anche in questo caso espliciti riferimenti: «Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state». Ma non è tutto, a finire nel tritatacarne social anche Vanessa Incontrada che conduce la striscia quotidiana del Tg satirico Mediaset insieme ad Alessandro Siani, rea di non essersi smarcata dal servizio a difesa dell’ex volto di "Non è la Rai", tanto da essere costretta a bloccare i commenti sulle sue pagine social. A sostegno di Angiolini la collega Laura Chiatti, Francesca Barra, ma non solo anche Tiziano Ferro e Selvaggia Lucarelli che ha puntato proprio contro la conduttrice e attrice spagnola ("Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu».

Insomma la questione posta da molti è la seguente, la giovane Jolanda in testa, la colpa è di chi tradisce o di chi ha tradito? Ma quando una storia d’amore finisce, come capita, soprattutto si può parlare di colpa, e dove arrivano i limiti della privacy anche se si tratta di un personaggio pubblico? C'è chi giustamente si è chiesto che «errore potrà aver mai commesso Ambra Angiolini o peggio? Niente di tutto questo. Perchè allora violare con le telecamere la sua vita privata?'' Ma qualcuno si chiede avrà firmato una liberatoria, o come può accadere il servizio è andato in onda senza consenso. Lei va detto si è comportata con grande eleganza di fonte all’insistenza dell’inviato. Jolanda scriveva si domandava «Cosa c'è di riprovevole o "perdente" nel fidarsi e nell’amare?». Sul profilo della giovane Tiziano Ferro lasciava un commento «Le tue parole mi hanno commosso. Dopotutto non posso stupirmi della tua sensibilità conoscendo i tuoi bellissimi genitori. Che ti hanno aiutata a fiorire di questa intelligenza emotiva». Franesca Barra, ha sottolineato: «Questo è il Paese che non va dal Mister Allegri, dal «maschio». Questo è il Paese delle grandi battaglie, della solidarietà femminile, dell’empatia. Del "ti faccio male e poi ti sfotto cantando una canzoncina», perché tutto finisce sempre cosi, per sembrare un gioco. Questo è il Paese che consegna il tapiro non per uno sfondone, un errore, ma per una questione sentimentale privata, delicata, forse ancora da elaborare». Vanessa Incontrada ha momentaneamente bloccato le sue pagine social: alcuni utenti aspettano chiarimenti da lei, a molti non è piaciuto l’atteggiamento sorridente nel lanciare il filmato. Chissà che non arrivi nelle prossime ore.



