Boateng, per l'ex di Melissa Satta vacanza d'amore alle Maldive

Vacanza d'amore alle Maldive per il calciatore Kevin Prince Boateng, ex marito di Melissa Satta, che adesso fa coppia con l'influencer trentenne Valentina Fradegrada.

La coppia, nell'occasione delle festività natalizie, si è concessa una vacanza che stanno trascorrendo tra sole e mare e tante coccole. Entrambi hanno infatti postato una foto che non lascia dubbi sulla loro intesa.

Lui sembra quindi aver superato la rottura con la ex moglie, da cui ha avuto il figlio Maddox, e che adesso fa coppia con Mattia Rivetti. Insomma il gioco delle coppie per questi due ex è già avvenuto ed entrambi ormai hanno svoltato con le due nuove relazioni.

