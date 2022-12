Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si lasciano, il matrimonio finisce dopo 19 anni

Finisce dopo 19 anni il matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti che, secondo i bene informati, già da tempo stava comunque vivendo un momento di crisi. Pare anche che la crisi tra Elena e Stefano non sia passeggera tanto è vero che sarebbero già state intraprese le pratiche per la separazione legale. I due hanno anche una figlia, Maria, ormai maggiorenne che di recente ha anche sfilato con la madre sul Red carpet della Festa del Cinema a Roma proprio in occasione del suo compleanno. Elena ha anche un’altra figlia, Emma che ha 26 anni, nata da una precedente relazione con Pino Quartullo. Elena Sofia Ricci ha anche lasciato la popolare fiction Che Dio ci aiuti dove interpretava la popolare Suor Angela. A giugno ci sono state le ultime riprese per la settima stagione che vedrà la sua uscita di scena.

