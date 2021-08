Elisa Isoardi «Per me l'amore non è un'ossessione, quando arriverà sarò pronta»

«È' la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare».

Così Elisa Isoardi, in un’intervista a "OGGI", in edicola da domani, racconta la sua prima estate «dopo 20 anni di carriera ininterrotta» e di pausa dalla tv. Mostra di non soffrire anche l’assenza di un fidanzato: «Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce se stesso, capisce meglio anche l’altro Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita».

Elisa commenta anche il suo ottimo stato di forma: «Per mangiare in serenità e bere anche un bicchiere di vino bisogna fare movimento. Corro, vado in palestra, faccio lunghe passeggiate. Devo dire che l’Isola dei famosi mi ha dato una grande mano perchè ho perso dieci chili. Poi ne ho recuperati cinque e ora sono in forma. Non è stato facile il ritorno perchè dopo tante privazioni, lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo. Mi sono fatta seguire da una dottoressa».

