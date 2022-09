Il "Doc" Luca Argentero e Cristina Marino allargano la famiglia: «Nuova luce in arrivo»

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino allargano la famiglia. L’attore, amatissimo per il ruolo di Andrea Fanti nella serie Doc - Nelle tue mani (Rai1), ha dato l'annuncio su Instagram: «Io, te, Nina e una nuova luce».

Pubblicità

Presto, saranno in quattro. Dopo Nina, infatti, la moglie è in dolce attesa. Il post è corredato da una foto al tramonto in spiaggia con Luca che tiene in braccio la primogenita e affianco la compagna che fa intravedere il pancione. Al momento non è stato ancora svelato il sesso del bebè. A maggio del 2020, infatti, è nata Nina Speranza.

La coppia, che già programmava le nozze, decise di aspettare la nascita della piccola prima di celebrare il matrimonio, celebrato a giugno del 2021, vissuto nella massima riservatezza. A dare la notizia fu il sindaco di Città della Piev

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA