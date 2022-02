L'amore di Blanco per Giulia Lisioli: ecco per chi batte il cuore del vincitore del Festival di Sanremo

I male informati avevano già ipotizzato che con il collega Mahmood, con cui ieri sera ha vinto il Festival di Sanremo con "Brividi", ci fosse un legame anche fuori dal palco e dalla vita artistica. In realtà proprio ieri sera Blanco, nome d'arte di Riccardo Fabbriconi, ha svelato al pubblico il suo amore per Giulia Lisoli, la giovane fidanzata che insieme ai genitori del cantante, era seduta in platea all'Ariston. Blanco è corso anche da lei, prima ancora ha abbracciato mamma e papà, subito dopo la proclamazione. E i baci e gli abbracci si sono protratti anche dopo, durante i festeggiamenti per la vittoria.

Pubblicità

Di Giulia si sa molto poco se non che proviene dalla stessa provincia bresciana da cui arriva Blanco e che ha conosciuto il fidanzato quando ancora quest'ultimo non aveva raggiunto la notorietà degli ultimi tempi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA