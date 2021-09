La dedica spettacolare di Fedez a Chiara Ferragni: ecco cosa ha organizzato

Una sorpresa con tanto di canzone dedicata per celebrare il terzo anniversario di matrimonio. E' sempre più difficile, ma non impossibile, per i Ferragnez regalarsi momenti di vero e proprio stupore. L'ultimo è quello che Fedez ha organizzato per la moglie, tra le influencer più famose e ricche del mondo, che è stata invitata a raggiungerlo in motoscafo in mezzo al lago di Como. Ad attenderla su una piattaforma galleggiante, appositamente installata, c'era proprio lui che, microfono in mano e accompagnato al pianoforte, le ha cantato una canzone inedita, pare scritta appositamente per lei.

"Mi fai venire voglia di futuro", una delle frasi del pezzo che Fedez ha postato come dedica anche su Instagram. Grande stupore e commozione da parte della Ferragni che è stata poi successivamente accompagnata per una cena a lume di candela in uno dei ristoranti più prestigiosi del posto. La coppia si era unita in matrimonio, con una cerimonia civile e con una festa durata due giorni, a Noto.

