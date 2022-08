Luca Argentero in vacanza in un resort a Sciacca. Tanti vip in Sicilia

Pubblicità

Vacanze siciliane per Luca Argentero, 44 anni, e la moglie Cristina Marino, 31 anni, con la piccola Nina Speranza, 2 anni. Dopo la Toscana, e la sosta al Baglioni Resort Cala del Porto, i due hanno proseguito le vacanze in Sicilia fermandosi, come raccontano sui profili Instagram, al Rocco Forte Private Villas, nel Verdura Resort a Sciacca, una delle strutture più esclusive dell'Isola che da sempre accoglie vip e ospiti internazionali e dove una villa con piscina può costare dai 4.800 ai 7.000 euro. La coppia ha postato alcune foto tra gli ulivi, in spiaggia, della terrazza.

Argentero e la moglie hanno preso parte insieme alla prossima stagione di Celebrity Hunted, che sarà disponibile su Amazon Prime in autunno.

Anche questa estate la Sicilia è meta di star. A partire dalla tre giorni siracusana di Dolce e Gabbana con le loro straordinarie sfilate di alta moda che hanno incantato il mondo e portato nell'Isola Sharon Stone, Helen Mirren, Monica Bellucci, Mariah Carey, Drew Barrymore. Magic Johnson è in vacanza in questi giorni con la moglie Coookie tra le Eolie, Taormina e Fiumefreddo dove è stato a visitare il Castello degli Schiavi, set de "Il padrino".

A Noto è stata avvistata Ellen Pompeo, mitica dottoressa Meredith Grey dell'iconica serie "Grey's Anatomy".

La bellissima Jessica Alba, con la famiglia, ha scelto la costa agrigentina, a spasso tra la Valle dei Templi e Scala dei turchi. L'attrice della serie televisiva "Dark Angel" e, sul grande schermo, dei film quali "Honey", "Sin City", "I Fantastici 4" e "Tutte pazze per Charlie" ha cenato alla Locanda Perbellini al Mare a Bovo Marina.

L'attore Mark Ruffalo, Hulk nella saga degli "Avengers", è stato a Palermo ed è in giro in Sicilia con la moglie. L'altro ieri è stato ad Acireale per andare a trovare la sua amica Lidia Amore. Una vera amicizia tra “Hulk” e la Amore, nata sul set del film Disney Mulan. Lidia Amore, infatti, si trovava nei locali della Disney per truccare i protagonisti del film quando si è “ritrovata” fianco al fianco dell'attore Ruffallo. Una amicizia nata fin dal primo momento. “Hulk” aveva promesso a Lidia di venire a trovarla nella sua città e cosi è stato.

Una notte al Timeo, un partita a tennis al golf club di Taormina, un giro a Ortigia per Bernard Arnault, secondo Forbes l'uomo più ricco d'Europa, proprietario del gruppo LVMH Moet Hennesy Louis Vuitton.

L'attesa è ora per Madonna dopo le indiscrezioni che segnalano la star a Noto il 16 agosto per un party di compleanno a Palazzo Castelluccio, il bellissimo palazzo nobiliare restituito al suo splendore da l produttore televisivo francese Jean-Louis Remilleux.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA