Vacanze senza sosta per Elisabetta Gregoraci: da Malindi a Dubai..cambia la compagnia

Prima di Natale era volata ad Instabul, poi c'è stata Cortina D'Ampezzo, quindi le vacanze di Natale con il figlio Nathan Falco e l'ex marito Flavio Briatore nel resort di quest'ultimo a Malindi e per i primi giorni di gennaio non poteva mancare Dubai. Ma per Elisabetta Gregoraci la compagnia è cambiata.

Se infatti il Natale è stato riservato alla famiglia (con Briatore, padre di suo figlio, è rimasto un rapporto molto affettuoso), il Capodanno per la showgirl calabrese ha avuto uno sfondo amoroso.

La Gregoraci infatti è ospite di un lussuoso resort della città insieme al neo compagno, il giovane imprenditore del settore alberghiero, Giulio Fratini. Una relazione su cui "Eli" non vuole ancora sbilanciarsi troppo. "Sono felice, ma questa cosa voglio viverla con calma e prudenza", aveva confessato all'amica Silvia Toffanin nel salotto televisivo di "Verissimo". Dopo la rottura con Briatore e pochi altri flirt, per la showgirl e conduttrice forse è arrivato un amore giusto per lei. Il giovane imprenditore fiorentino, ex di Roberta Morise, l'ha conquistata alcuni mesi fa. Insieme hanno già fatto diversi viaggi e finora sono stati "paparazzati" insieme, ma loro per il momento, non si "concedono" sui social.

