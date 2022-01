Valeria Marini, al Gf Vip le confessioni personali sulle violenze subite: «Cose che non sono mai riuscita a superare»

Momento molto personale, di verità e di confessioni, per Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip a pochi gironi del suo rinetro nel reality stavolta in coppia con Giacomo Urtis. Nella puntata di ieri sera è stata la Valeriona nazionale, incalzata con il solito tatto da Alfonso Signorini - ha parlato della sua complicata vita sentimentale e dei problemi che l'hanno segnata quando era solo una adolescente. «Sono cose che non sono mai riuscita a superare – ha detto in diretta - le ho mascherate buttandomi sul lavoro. Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi ma non c’era amore, c’era solo voglia di sovrastarmi».

L'ex diva del Bagaglino ha avuto tante storie d'amore, la più famosa con Vittorio Cecchi Gori, ma è stata anche brevemente sposata nel 2013 con Giovanni Cottone -matrimonio annullato dalla sacra Rota pochi mesi dopo- e ha avuto una relazione con Gianluigi Martino che non si conclusa bene. Ma la Marini in realtà ha raccontato di di quando lei ancora non maggiorenne si è innamorata di un uomo molto più grande e che - secondo quanto confessato a in un frangente del reality a Miriana Trevisan - le avrebbe anche messo le mani addosso. «È stata la mia prima esperienza in amore, è stata la mia mamma a strapparmi via da lui - ha aggiunto ieri in diretta - È inutile nascondere, correre dietro al lavoro e mascherare delle ferite. Io ero molto giovane, avevo 16 anni e lui circa 30 anni. Mia madre mi ha sempre aiutato, ma poi dopo sono ricaduta in persone che sembravano innamorate di me e poi diventavano aggressivi, forse non sapevo difendermi, ma ultimamente ho imparato a difendermi».

Ma a Valeria Marini crede ancora nell'amore e spera pure di innamorarsi presto: «Ci sono persone che ti sanno amare veramente - ha detto - e che ti sanno rispettare".

