Shopping di primavera in Sicilia con le aperture straordinarie

Vetrine rivoluzionate dai layering look

Per chi attende da mesi i ponti primaverili per fare shopping e appagare piccoli e grandi desideri di novità, a Sicilia Outlet Village sono previste speciali aperture: si moltiplicano le opportunità d’acquisto perché il Village dal 25 al 28 aprile rimarrà aperto dalle ore 10 alle ore 21. Apertura straordinaria anche l’1 maggio con gli stessi orari (10-21).

La mezza stagione è quella degli outfit da inventare: per far svanire le incertezze su cosa indossare, cresce l’interesse per le style solution dal tocco fashion pensate per gestire il freddo e il caldo che si alternano nell’arco di poche ore.