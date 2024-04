Ciucci: «Oggi sul Ponte nessun passo falso, ma passo avanti»

La precisazione

"Il progetto rappresenta i massimi standard di ingegneria"

“Nessun passo falso, anzi, un altro importante passo avanti per la realizzazione del ponte sullo Stretto”. Lo ha dichiarato all’ANSA l’ad della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in merito alle affermazioni di ong ambientaliste e comitati locali sul progetto del Ponte. “Oggi è stata avviata la Conferenza di Servizi, con ampia presentazione del progetto da parte della Stretto di Messina e del Contraente generale Eurolink – ha spiegato Ciucci -. Le prime osservazioni accolte hanno riguardato proposte di migliorie, da attuare soprattutto in fase di cantierizzazione, a tutela della cittadinanza e dell’ambiente. Stretto di Messina sarà al fianco delle istituzioni centrali e locali per lavorare insieme e garantire quelle necessarie sinergie con il territorio per l’integrazione delle proposte avanzate”.