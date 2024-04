Crosetto, ‘reazione Israele? Un suicidio aprire altro fronte’

agenzia

'È fondamentale che Tel Aviv contenga la sua risposta'

ROMA, 18 APR – “Israele ha la necessità di reagire, perchè la capacità di deterrenza è garanzia di sopravvivenza. Il mondo sta cercando di indirizzarlo su come reagire. Israele sa che non può permettersi di aprire più fronti, c’è n’è già uno molto serio che è Hamas. Può dunque calibrare la risposta all’Iran: io ne ho parlato con il mio omologo che è persona ragionevole. Sarebbe un suicidio aprire un altro fronte”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo ad un incontro promosso da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale Gedi. Con il suo attacco, ha spiegato Crosetto, “l’Iran ha lanciato un messaggio anche a molti Paesi dell’area: nessun altro avrebbe potuto rispondere come è riuscita a fare Israele”. Ora, ha aggiunto, “è fondamentale che Tel Aviv contenga la sua risposta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA