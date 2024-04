Giubileo: prefetto Roma, più di 32 milioni di pellegrini

agenzia

Giannini, 'al lavoro su sicurezza, periodo non tranquillo'

ROMA, 17 APR – “Per il Giubileo è stimato l’arrivo di 32 milioni di pellegrini, io sono convinto che ne farà arrivare ancora di più perché la città sarà particolarmente bella e attrattiva”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, intervenedo al Roma digital summit in corso a Palazzo Valentini. “Il prefetto ha il grande problema della gestione della sicurezza e non siamo nel periodo più sereno e tranquillo – ha aggiunto – Non finisce mai di sorprenderci il susseguirsi di eventi che anziché arrivare alla limitazione dei conflitti ne apre di nuovi”. “Bisogna lavorare per la serenità dell’evento e la digitalizzazione dà un grandissimo aiuto”, ha aggiunto il prefetto. “Abbiamo appreso con soddisfazione e sollievo l’impegno sul 5G di Roma in tantissime piazze – ha affermato Giannini – ci dà garanzia di poter comunicare nell’emergenza”. Il prefetto ha poi aggiunto: “Le app consentiranno ai pellegrini di dare adesioni agli eventi, e all’organizzare di scaglionare le presenze”.

