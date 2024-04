Nave veloce sbatte contro il molo del porto di Napoli: paura e 44 feriti (video)

L'incidente

Ancora da stabilire le cause dell'incidente

Salgono a 44, soprattutto per traumi vari, i feriti dell’incidente di questa mattina nel porto di Napoli dove una nave veloce “Isola di Procida” proveniente da Capri è andata ad impattare contro una banchina del Molo Beverello. E’ quanto emerge dall’aggiornamento fornito dall’Asl Napoli 1 Centro. Il bilancio dovrebbe essere definitivo. Tra coloro che sono stati trasportati con ambulanze e che vi si sono recati con mezzi propri, 6 le persone al Cardarelli, 2 al San Paolo, 13 all’Ospedale del Mare, 5 al Cto, 3 al Fatebenefratelli, 3 a Villa Betania e 12 al Pellegrini.