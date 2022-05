2 giugno: 5mila sfilano ai Fori Imperiali, 'insieme per la pace'

ROMA, 31 MAG - "Insieme a Difesa della Pace". Questo il tema della tradizionale sfilata che - dopo due anni di sospensione causa Covid - tornerà ad animare via dei Fori Imperiali, il 2 giugno, Festa della Repubblica., che festeggia il suo 76/o anno. Parteciperanno, informa il ministero della Difesa, 5mila persone tra personale militare e civile e dei corpi armati e non armati dello Stato. Ci saranno 80 Bandiere e Stendardi, 15 Bande e Fanfare militari, circa 170 cavalli. Oltre al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, è previsto anche il passaggio di 22 elicotteri e mezzi pesanti. Ad aprire la manifestazione una rappresentativa di sindaci con la fascia tricolore seguiti da personale della sanità civile con - novità di quest'anno - il passaggio di un elicottero del 118, a simboleggiare tutti coloro che sono stati impegnati in prima linea contro la pandemia. La giornata inizierà con l'alzabandiera solenne presso l'Altare della Patria e l'omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica che, successivamente, passerà in rassegna i Reparti lungo viale delle Terme di Caracalla.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA