Aereo supera barriera suono: forte boato spaventa Venezia

Un forte boato ha scosso Venezia attorno alle 14.30. Il botto è stato udito dalle isole della laguna alla terraferma, suscitando preoccupazione nei residenti. In molti hanno chiamato i centralini delle forze dell'ordine. L'evento, tecnicamente un 'boom sonico', è stato causato da un caccia Eurofighter dell'Aeronautica, di stanza ad Istrana (Treviso), in missione pianificata. Il velivolo ha superato la barriera del suono all'altezza di Chioggia, generando un bang sonico a circa 14mila metri di quota, nello spazio aereo sovrastante la parte nord del mare Adriatico. Il volo, informa l'Aeronautica, "regolarmente autorizzato e condotto nel rispetto delle regole in vigore, rientra tra le normali attività addestrative per il mantenimento della prontezza operativa dei Reparti impegnati nella difesa dello spazio aereo nazionale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA