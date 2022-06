All'esame di terza media con l'autoscala dei pompieri

BOLZANO, 15 GIU - All'esame di terza media con l'autoscala: è quanto è successo a un giovane bolzanino. Matteo questa mattina, come ogni giorno, stava uscendo di casa per andare a scuola, oggi però un po' in anticipo perché doveva affrontare la prima prova scritta degli esami di terza media. Per una incredibile casualità il portone di casa però non si apriva. Non c'era verso, neanche l'intervento di un servizio chiavi è stato risolutivo. A questo punto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano che hanno fatto scendere il ragazzo in strada con l'autoscala. Numerosi vicini di casa hanno osservato lo spettacolare intervento dai loro balconi. Il 14enne a questo punto ha potuto partecipare regolarmente alla prova scritta.

