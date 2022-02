Durnwalder rinviato a giudizio per uso dei fondi riservati

BOLZANO, 25 FEB - L'ex presidente della Provincia di Bolzano Luis Durnwalder è stato rinviato a giudizio per peculato in merito all'utilizzo dei fondi riservati. Si tratta di un'appendice della più corposa inchiesta per la quale Durnwalder è già stato condannato in via definitiva ad una pena di due anni e sei mesi. La nuova accusa fa riferimento ad un periodo limitato, dal novembre 2012 al marzo 2013: si tratta dei fondi di rappresentanza spesi in quei cinque mesi, che finora non erano stati contestati a Durnwalder poiché su quelle somme non erano ancora state fatte le necessarie verifiche. Oggi dunque il gup di Bolzano ha disposto il rinvio a giudizio, fissando la prima udienza del processo al 12 settembre e disponendo il sequestro preventivo di 26mila euro, a copertura della somma che, secondo l'accusa, sarebbe stata indebitamente utilizzata nel periodo in questione da Durnwalder, oggi ottantenne.

