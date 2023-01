Fedriga, Italia è attrattiva ma non si presenta in modo coerente

TRIESTE, 24 GEN - "Come Regioni, e ovviamente come Paese stesso dobbiamo porci l'interrogativo su come essere attrattivi per investimenti esteri", ma bisogna "saperci presentare al mondo e al mercato internazionale" e "accompagnare e semplificare i processi di investimento". E' questo il tema, come ha spiegato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, della due-giorni di lavoro della Conferenza stessa, convocato sul tema Selecting Italy. L'incontro si è aperto con l'intervento di Fedriga questo pomeriggio e proseguirà domani e sarà articolato in una serie di tavole rotonde e incontri proprio dedicati all'attrazione sui territori di investimenti esteri. "Il sistema produttivo italiano è un sistema che potenzialmente può essere fortemente attrattivo - ha aggiunto Fedriga - Abbiamo delle filiere di eccellenza, ricerca di valore internazionale, abbiamo numeri di startup e innovazione all'interno delle startup che pochi paesi al mondo possono vantare. Però non possiamo autolodarci solamente, abbiamo un serio problema: quello di presentare il sistema Paese agli investitori internazionali in modo coerente, facendo sì che le eccellenze possano trovare una vetrina che li valorizzi", ha ammonito Fedriga.

