La mamma fa causa al rapper Blind, aiuti la sua famiglia

PERUGIA, 09 APR - La mamma di Blind - il rapper di 22 anni che in questi giorni è fra i naufraghi della trasmissione di Canale 5 "L'isola dei famosi" - Valerica, chiede al figlio di versare gli alimenti a lei e al fratello più piccolo, di 16 anni. La richiesta è stata presentata al Tribunale civile di Perugia, come riportano le testate locali, in base agli articoli del codice civile che ravvisano l'obbligo di mantenimento in ordine gerarchico, coinvolgendo quindi anche i figli nel caso di genitori in difficoltà. Il caso, a trattazione scritta, è stato preso in carico dal giudice che dovrà decidere sulla richiesta a cui il cantante - originario della frazione perugina di Ponte San Giovanni - si è opposto. La donna sarebbe destinataria di un sussidio e assegnataria di un alloggio Ater. L'udienza è stata rinviata a novembre poiché la richiesta è stata estesa anche alle altre sorelle di Blind, come obbligate di pari grado.

