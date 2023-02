La rete fissa di Tim è “down” anche a Catania, grossi problemi con la connessione Internet per tanti utenti

Tim risulta non funzionante in tutta Italia, da Nord a Sud. Le segnalazioni sono migliaia e riguardano l'accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile. Problemi vengono segnalati da tutta Italia, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Milano, Bologna, Palermo ma anche Catania.

Escluso l’attacco hacker in merito al down di Tim segnalato da molti utenti da tutta Italia. Secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano soprattutto la rete internet fissa e solo relativamente quella mobile.

Secondo un primo report di Downdetector, sito che raccoglie gli avvisi degli utenti sui disservizi di rete e telefonici, i problemi arrivano dalla linea fissa, ma non mancano utenti che segnalano di non riuscire a connettersi nemmeno dalla linea mobile, con casi di totale blackout. Alle 13,30 erano già oltre 8.000 le segnalazioni. «Non c'è la faccio più la Tim oggi non funziona per niente» scriveva un utente. «Sono all'estero e da stamattina non funziona il traffico in roaming con nessun operatore (ho TIM). Sarà colpa del #timdown?», ha postato un altro. «Dalla tarda mattinata di oggi la rete #Tim sta funzionando a singhiozzo in numerose parti d’Italia. Le anomalie riguardano l'accesso da rete fissa e, in misura minore, anche da mobile. I problemi non sembrano ancora essersi risolti. Non si conoscono le cause del disservizio» scrive un altro ancora.

In effetti Tim ancora non ha fornito alcun chiarimento circa le cause del grave problema. In questo momento, navigare per lavorare ma anche solo per chattare è davvero un problema per tantissime utenze.





