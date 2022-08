Samantha De Grenet, paura durante un pranzo: "ospite" indesiderato sbuca da una fessura

Paura e stupore per Samantha De Grenet e alcuni componenti della sua famiglia. Durante un pranzo, in una villa dell'Argentario, si sono ritrovati, all'improvviso, con un ospite inatteso e sicuramente indesiderato: un serpente che si è "lanciato" a terra probabilmente uscendo da una fessura. Pare che nessuno si sia perso d'animo, a cominciare dalla conduttrice e opinionista tv che per prima cosa ha allontanato il suo adorato cane dal punto in cui era finito il serpente (pare come ha scritto lei stessa un "frustone"). Quindi "armata" di un ombrello e con la collaborazione del padre, sarebbe riuscita ad allontanarlo.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA