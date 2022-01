Uccide il figlio di 7 anni e lo nasconde nell'armadio, poi tenta di accoltellare la moglie

Un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 anni, ieri sera, nella sua abitazione in provincia di Varese a Morazzone. Poi è andato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere la ex moglie che era ospite dai suoi genitori. I carabinieri lo hanno fermato questa mattina a Viggiù, in provincia di Varese mentre cercava la fuga.

Pubblicità

I carabinieri sono intervenuti dopo il tentato omicidio della moglie e in seguito hanno scoperto nella casa della uomo a Morazzone il cadavere del figlio di 7 anni che era stato nascosto nell'armadio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA