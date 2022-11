Vaticano, sito offline, 'tentativi anomali di accesso'

CITTA DEL VATICANO, 30 NOV - Attacco informatico ai siti del Vaticano. Dal primo pomeriggio tutti i portali della Santa Sede sono rimasti offline. Mentre qualcuno è successivamente stato ripristinato, "resta temporaneamente inaccessibile il sito internet vatican.va. Sono in corso accertamenti tecnici per via di tentativi anomali di accesso al sito". Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Vatican.va è il portale ufficiale del Vaticano. In un primo momento il Vaticano aveva riferito che era invece in corso una attività di "manutenzione".

