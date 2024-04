Pnrr: a Bari consegnato cantiere del primo lotto di Costa Sud

agenzia

Il sindaco Decaro, 'lavori partiranno immediatamente'

BARI, 28 MAR – Questa mattina, nella sede del Comune di Bari, è stato consegnato alle ditte aggiudicatarie dell’appalto il cantiere del primo lotto di Costa Sud, il parco lineare costiero di sei chilometri che si estenderà dalla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro fino a San Giorgio e che è stato finanziato con 75 milioni di euro del piano complementare al Pnrr. I lavori partiranno immediatamente e, per il primo lotto, avranno una durata di circa due anni. Alla consegna hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il dirigente del settore Urbanistica del Comune Pompeo Colacicco e l’architetto Gian Luigi Sylos Labini. Decaro ha spiegato che “facciamo una ricucitura urbanistica e sociale” e che verrà realizzata inizialmente “un’unica corsia per le auto, mentre il resto sarà a disposizione di pedoni e i ciclisti”. Successivamente, ha aggiunto, “con lo spostamento dei binari che sta già avvenendo fra San Giorgio e via Emanuele Mola, avremo la possibilità di realizzare una strada e una pista ciclabile con aree per passeggiare, mentre l’attuale strada sarà a disposizione solo della mobilità dolce”. Il primo lotto, che parte oggi, è quello dell’area di Torre Quetta, “per prolungare già il primo tratto di lungomare”, ha detto il sindaco. Quanto ai tempi di esecuzione dell’opera complessiva, “il 31 dicembre 2026 è il nostro limite temporale”, ha detto Colacicco. “Il lotto 6 dovrebbe essere avviato subito dopo, aspettiamo il termine delle attività di verifica. Per i lotti 4 e 5 – ha aggiunto – stiamo completando la verifica della progettazione. Nei prossimi 30 giorni dovremmo concludere quelle attività, se dovesse esserci la necessità di un’integrazione si potrebbero allungare i tempi, ma siamo fiduciosi”.

