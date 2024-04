Scossa di terremoto con magnitudo 3.4 ed epicentro a Poggibonsi

Eventi sismici

Avvertita tra Siena e Firenze.Giani "c'è stato panico, no danni"

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 19.49 dalla popolazione nella provincia di Siena ed è stata stimata da Ingv con magnitudo 3.4 ed epicentro a quattro km da Poggibonsi, a una profondità 8 km.«Sono in corso verifiche – scrive il presidente Eugenio Giani sui social – al momento non sono riferiti danni, ma panico tra le persone».

L’epicentro è in una zona di aperta campagna tra Poggibonsi e Castellina in Chianti. La scossa è stata avvertita in modo distinto nei territori tra Siena e Firenze, sia nei due capoluoghi ma, soprattutto, nei centri minori circostanti.Altri sismi di intensità minore sono stati registrati da Ingv con analogo epicentro successivamente: con magnitudo 1.4 pochi minuti alle 19.56, con 0.8 alle ore 20.01 e 2.2 alle ore 20.11.Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano richieste di intervento specifiche né ai vigili del fuoco né ai carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA