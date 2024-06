Casaleggio “Il M5S é diventato un partito monocratico e personale”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il Movimento Cinque Stelle é diventato peggio di tutti gli altri. Il Presidente Conte é stato eletto con la mono candidatura e anche le candidature per le elezioni regionali sono state calate dall’alto. Un Movimento che nasce come rivoluzione partecipativa é diventato un partito monocratico e personale. Simile, se non peggiore, di ció che ha sempre combattuto”. Lo ha detto Davide Casaleggio, co-fondatore del Movimento Cinque Stelle, in un’intervista a Fanpage.it. “Il tema della trasformazione della partecipazione politica – ha aggiunto – é ancora in atto. Noi ci troviamo in una situazione in cui facciamo i bonifici col cellulare e votiamo con la matita copiativa in una cabina di legno. È una situazione che ovviamente cambierá ed evolverá. Io mi sono sempre concentrato sulla parte di innovazione della partecipazione. Spesso uno confonde questo con l’idea di fondare un partito o candidarsi. Non é quello il fine ultimo della partecipazione politica”, ha concluso Casaleggio. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – col4/ads/c 11-Giu-24 19:04

