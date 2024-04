Bricofer, Ottimax Italia SpA condannata per condotta antisindacale

Lavoro

A Catania 16 ex lavoratori del punto vendita di San Giuseppe La Rena, iscritti alla Cgil, si erano ritrovati indirettamente licenziati e senza ammortizzatori sociali

La Ottimax Italia SpA del Gruppo Bricofer è stata condannata per condotta antisindacale nei confronti della Filcams Cgil di Catania sulla gravosa situazione dei 16 lavoratori iscritti alla Cgil che, a causa della chiusura del punto vendita di San Giuseppe la Rena (ex Auchan), hanno rifiutato il trasferimento al nord Italia.

La sentenza è del 10 Aprile: il Tribunale di Catania ha condannato la società dando ragione al sindacato che aveva anche sottolineato l’esistenza di accordi transattivi e tombali presentati dall’azienda, inducendo l’Inps a rifiutare l’erogazione della disoccupazione e abbandonando i lavoratori in uno stato di incertezza sia economica che sociale. I dipendenti si sono trovati, in sintesi, indirettamente licenziati e senza alcun ammortizzatore sociale.

La sentenza obbliga così l’azienda a modificare il modello UNILAV di chiusura rapporto, specificando che le dimissioni presentate dai lavoratori sono state giustificate da un trasferimento oltre i 50 km e con tempi di trasporto oltre gli 80 minuti, con il conseguente diritto di prendere la Naspi, e obbliga l’affissione della stessa sentenza in tutte le bacheche sindacali dell’azienda per 60 giorni. La Ottimax è stata condannata alle spese legali.