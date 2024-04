Catania, “Stipendi in ritardo per i precari del Teatro Massimo: il danno e la beffa”

La protesta

Lo denunciano i segretari generali di Uil e UilCom Catania Enza Meli e Gaetano Cristaldi, insieme con il segretario organizzativo territoriale Uil Salvo Orlando

“Non solo precari, ma anche in attesa di due mesi di stipendio e quindici di straordinari. Il danno e la beffa per circa cinquanta lavoratrici e lavoratori del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, malgrado gli impegni assunti con Uil e UilCom dallo stesso sovrintendente dell’ente lirico. Siamo pronti a ogni iniziativa sindacale, mentre assicuriamo a tutti pieno sostegno legale”.

Lo denunciano i segretari generali di Uil e UilCom Catania Enza Meli e Gaetano Cristaldi, insieme con il segretario organizzativo territoriale Uil Salvo Orlando, ricordando come “il sovrintendente Giovanni Cultrera appena la scorsa settimana ci avesse assicurato il pagamento degli arretrati per lunedì”. “Questa data – affermano gli esponenti sindacali – è inutilmente trascorsa senza comunicazioni di alcun tipo sull’ulteriore ritardo. Si aggrava così una situazione su cui la nostra organizzazione di categoria era già ripetutamente intervenuta con il segretario provinciale e delegato aziendale Mauro Cossu. Per decine di precari, i cosiddetti aggiunti del Teatro Bellini, e per le loro famiglie si sommano ansie e disagi provocati dal mancato pagamento di febbraio e marzo, oltre che degli straordinari per tutto il 2023 e i primi mesi di quest’anno”.