Bip punta sulla Sicilia e lancia un nuovo recruiting day il 20 ottobre

BIP, multinazionale di consulenza, punta sul Mezzogiorno, territorio ricco di opportunità e talenti, e lancia un nuovo recruiting day, giovedì 20 ottobre, rivolto agli studenti e neolaureati in discipline STEM dell’Università degli Studi di Palermo, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria.

Il progetto di BIP a Palermo nasce per mettere a disposizione del territorio le proprie competenze ed esperienza in ambito Digital, Innovation, Cybersecurity e Sustainability, unendo i concetti della sostenibilità e del digitale per innescare un processo di accelerazione delle innovazioni digitali nel Mezzogiorno, in modo da ridurre emigrazione e digital divide.

L’iniziativa della Multinazionale sceglie quindi come punto di partenza Palermo, dove intende raddoppiare la squadra già presente, composta da oltre 40 professionisti, la cui maggioranza proviene dall’Università di Palermo e dal dipartimento palermitano della LUMSA. Ai brillanti neolaureati siciliani si aggiungono professionisti di BIP, provenienti dalle altre sedi italiane e internazionali, che faranno ritorno nei propri luoghi di origine, scegliendo di lavorare dalla neonata sede del capoluogo siciliano.

Dopo lo scorso maggio, quando i professionisti di BIP hanno incontrato oltre 280 studenti laureandi e neolaureati dell’Università di Palermo e della LUMSA - con giornate di confronto e workshop per entrare nel vivo delle attività negli ambiti Public Sector, Energy, CyberSecurity, Data & Artificial Intelligence, Cloud e Tech Platforms – il prossimo 20 ottobre è previsto un nuovo incontro dei leader del mondo Cloud, Energy e del Talent Acquisition Team di BIP con gli studenti e neolaureati di Ingegneria dell’Università degli studi di Palermo, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di professionisti nella sede siciliana.

“BIP intende intensificare il processo di assunzione di giovani talenti siciliani -afferma Nino Lo Bianco, Presidente BIP –. Cerchiamo professionisti che possano partecipare alla nostra missione: aiutare il territorio a crescere e ad attrarre investimenti che possano portare innovazione, sostenibilità e sviluppo. Il nostro è un ufficio aperto alla città”.

Qui il form per iscriversi all’incontro di BIP con gli studenti del 20 ottobre all’Università degli Studi di Palermo:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=62MauwnrGkegBTewd5KltdsUppGD_q5HjetJvA5ep2JURVpYUDEyVjhOMTFYMlNYRFBBUzE5WDU0MS4u

