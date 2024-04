Protesta per il rinnovo del contratto di lavoro: adesione all’80% per lo sciopero Dmo-Federdistribuzione

Catania

Lo affermano Filcams, Fisascat e Uiltucs del capoluogo etneo

«Ha registrato un’altissima adesione, con picchi dell’80%, la giornata nazionale di sciopero dei lavoratori dipendenti della Distribuzione moderna organizzata – Federdistribuzione. E anche a Catania i lavoratori hanno chiesto il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto il 31 dicembre 2019». Lo affermano Filcams, Fisascat e Uiltucs del capoluogo etneo. A Catania la manifestazione di protesta per chiedere l’immediato rinnovo del contratto si è svolta prima davanti la sede della Coin e poi, giungendovi in corteo, davanti La Rinascente.