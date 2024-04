Sciopero Cgil e Uil a Catania: il Silenzio e bandiere a lutto per ricordare i morti sul lavoro

Manifestazione

Sciopero generale di 4 ore del settore privato proclamato dalle sigle nazionali

Zero morti sul lavoro, la necessità di una giusta riforma fiscale, il bisogno di un nuovo modello sociale e di fare impresa. Sono queste le tre principali rivendicazioni dai partecipanti alla mobilitazione indetta da Cgil e Uil, in occasione dello sciopero generale di 4 ore del settore privato proclamato dalle sigle nazionali. A Catania all’iniziativa hanno partecipato i segretari di Cgil e Uil Catania, Carmelo De Caudo ed Enza Meli, e una delegazione di dirigenti e rappresentanti sindacali che hanno esposto sul luogo le bandiere rosse e azzurre delle due sigle.

Dopo la deposizione simbolica di una corona d’alloro in via Garibaldi nei pressi del Fortino, proprio dove il 20 marzo 2018 morirono Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte, i due vigili del fuoco vittime del dovere nel corso di un’operazione di servizio, i manifestanti si sono ritrovati davanti l’ingresso della Villa Bellini in via Etnea. Poco dopo, nel chiostro della musica, il trombettista Filippo Sapienza ha eseguito il Silenzio per ricordare tutti i morti sul lavoro.