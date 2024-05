Catania: Via Vincenzo Giuffrida congestionata a causa dell’inciviltà

Lo dico

Ormai da molto tempo la via Vincenzo Giuffrida, nel tratto compreso tra il Corso delle Province e la via Gabriele D’Annunzio è letteralmente congestionata, soprattutto nelle primissime ore della mattina, nonostante il divieto di sosta sul margine sinistro dalle ore 07:00 alle ore 17.30. Approfittando della carenza cronica del personale della Polizia Municipale si è diffusa la pessima abitudine di lasciare le auto in sosta sul lato sinistro – spesso sempre le stesse (residenti?) creando ingorghi alle auto che la mattina presto provengono dall’uscita della tangenziale e si riversano in città lungo questa principale arteria, ristretta ad una unica corsia. Confido che vengano effettuati dei controlli costanti al fine di ripristinare il rispetto della segnaletica, soprattutto la mattina presto.

