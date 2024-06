Lo dico

Ciclisti affumicati. Andare in bicicletta per la provincia di Catania in cui vivo, è sempre più problematico. In 50 km di percorso, soprattutto fuori città, sono costretto a fermarmi diverse volte quando vengo superato da mezzi inquinanti. Certamente non sono mezzi revisionati. Poiché oggi è tutto informatizzato, non si possono multare i mezzi che nel registro informatizzato non hanno fatto la revisione?

