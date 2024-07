Lo dico

Ci scrivono: “Davanti l’isola ecologica di Fondachello (nella parallela di via Spiaggia), i rifiuti non raccolti da circa un mese impediscono il passaggio alle auto e ai pedoni nella via pubblica… condizioni igienico-sanitarie e ambientali da Paese del Terzo Mondo! VERGOGNA”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA