Grata pericolosa a Pedara

Lo dico

La foto allegata mostra la grata per il deflusso delle acque piovane che, non solonon adempie alla funzione per cui è stata istallata, in quanto completamente intasata,ma rappresenta anche un pericolo per i pedoni e soprattutto per i mezzi a due ruote, in particolare nelle ore serali . Tale situazione di evidente pericolo si trova a Pedara, in via Saba, neipressi del numero civico 10. Ho quindi segnalato il caso al Comune di Pedara con una PEC,circa 2 mesi fa ma, ad oggi, non è stato fatto alcun lavoro. Stranamente, nelle strade del centro,non ho mai visto situazioni del genere. Naturalmente attendiamo che qualcuno si faccia male.