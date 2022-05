"Catania abbandonata" degrado infinito

Continuano le segnalazioni dei catanesi che, giustamente, non si rassegnano a vedere la loro città in questo stato d'abbandono in crescente aumento. Le foto mostrano conferimento di rifiuti indiscriminato in via Tomaselli, che costeggia la villa Bellini,

Pubblicità

ciarpame in piazza Verga, (foto di copertina) piazza prestigiosa che ospita sia il comando dei Carabinieri che un hotel importante: "Siamo veramente al limite della sopportazione, citta' totalmente allo sbando, che bei biglietti da visita! Via Vincenzo Giuffrida angolo semaforico"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA