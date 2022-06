Aci Trezza, USB ha incontrato armatori e pescatori

La Federazione Del Sociale USB Catania SLANG ASIA stamattina ha incontrato, nel porto di Aci Trezza, Fabio Micalizzi, presidente della Federazione Armatori Siciliani, che ha denunciato le problematiche che di fatto hanno già ridotto ai minimi termini il comparto della pesca in Sicilia, causando disoccupazione e disperazione fra i lavoratori. Nel lungo, ma articolato, VIDEO di Salvatore D'arrigo, subito dopo l'intervento di Micalizzi, interviene Orazio Vasta della FDS Catania che denuncia, per l'ennesima volta, il ruolo dell'Italia, in modo particolare del PD, nella ricostruzione della Guardia Costiera libica, la stessa che tortura le e i migranti e che l'altro ieri ha mitragliato due pescherecci di Aci Trezza in acque internazionali.

