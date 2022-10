Aeroporto Catania: file interminabili al controllo passaporti

L’aeroporto di Catania, se non ho letto male in qualche articolo giornalistico, l’ENAC lo ha scelto come aeroporto HUB del Mediterraneo. Ma forse l’ENAC non sa, e sarebbe bene che qualcuno lo informasse, ciò che succede nella gestione passeggeri nell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, gestione che neppure negli aeroporti di paesi sottosviluppati accade!

Vi spiego anche perché. Martedì 25/10/2022 sono rientrato in aereo dall’Albania. Decollo dall’aeroporto di Tirana alle ore 13:05 atterrato a Catania alle ore 14.05. Durata del volo un’ora.

Sapete il tempo che ho impiegato per uscire dai controlli dall’Aeroporto Vincenzo Bellini? ALLE ORE 15:30, cioè un’ora e 30 dopo l’atterraggio! Vi sembra una cosa normale?

Un solo punto di controllo! Controllo in uscita effettuato con le stesse modalità della partenza. Per essere chiari per uscire si è fatta la stessa trafila del passaggio dei controlli come alla partenza, cioè si controllano i bagagli e le persone attraverso il metal detector. Non per essere polemico, ma se ho già effettuato il controllo all’aeroporto di partenza e sono entrato in un aeromobile, effettuando il volo senza essere entrato in contatto se non con altre persone che sono stati controllati come me …. e sceso in aeroporto…. che motivo c’è di effettuare un controllo in uscita?

Forse durante il volo pensano che è stato possibile acquistare armi …. droga, …. giusto per capire! Mi è stato detto che è una regola della Comunità europea quando si viene da un paese extracomunitario occorre fare controllo come alla partenza! Non riesco a capire la razio di questa regola, ma da buon cittadino accetto la norma! Ma perché allora Dottor Nico Torrisi non mettere 5 punti di controllo anziché uno solo? Tenete conto che abbiamo impiegato un’ora e 30 minuti ed era solo un volo in arrivo proveniente da un paese extracomunitario… e se erano più voli? …… si faceva notte oppure alba! Alcuni passeggeri hanno perso le coincidenze con i mezzi di trasporto per recarsi in altre città siciliane. Dottor Nico Torrisi ha qualcosa da dire a proposito?

La Sicilia ed in particolare Catania è destinata ad una fine indecorosa, nonostante le enormi potenzialità turistiche e non solo, tutto ciò per manifesta incapacità dei nostri governanti, amministratori e gestori della pubblica amministrazione.

In una sola parola VERGOGNA!!

firmato Antonio Poeta

