Agrigento: un breve reportage appena arrivato da Favara

In queste ore, proprio grazie all'eco mediatico che ha avuto la testimonianza di @selvaggialucarelli, stiamo assistendo a una incredibile presa di coscienza senza precedenti. Molti Siciliani (e non), hanno iniziato a realizzare che la situazione di generale degrado non è limitata alla sola zona di Noto ma interessa la Sicilia intera! Segnalazioni arrivano di continuo e sempre più dettagliate, documentano una Sicilia gestita male, spesso in stato di abbandono...cittadini che denunciano la presenza di micro-discariche abusive tuttavia senza ricevere alcuna risposta o riscontro di fatto! Foto di Favara (Ag): viale Berlinguer

Foto postate su IG @respect_sicily

