Catania: blackout totale nei pressi del castello Ursino

Sono la titolare di una struttura ricettiva in via Reitano e abitante nella stessa via. Da circa una settimana in via Reitano e in via Alaimo (dietro il castello Ursino) siamo completamente al buio, un blackout totale l'illuminazione pubblica non esiste, ho più volte telefonato, inviato pec ed e-mail ma ad oggi nulla. Tra l'altro la zona risulta essere pericolosa per noi abitanti e turisti, oltre che pericolante, infatti io stessa sono stata vittima di una caduta su strada, non oso immaginare chi voglia percorrere la via in sedia a rotelle. Vi chiedo cortesemente di poterci aiutare, incitando la municipalita' comunale a risolvere questo vergognoso problema.

Giusi Amato

